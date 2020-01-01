Токеномика на Daku (DAKU) Открийте ключова информация за Daku (DAKU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Daku (DAKU) DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it’s a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling. Stay locked in. Официален уебсайт: https://dakucoin.info/ Купете DAKU сега!

Токеномика и анализ на цената за Daku (DAKU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Daku (DAKU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 50.58K $ 50.58K $ 50.58K Общо предлагане: $ 599.96M $ 599.96M $ 599.96M Циркулиращо предлагане: $ 599.96M $ 599.96M $ 599.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 50.58K $ 50.58K $ 50.58K Рекорд за всички времена: $ 0.246909 $ 0.246909 $ 0.246909 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Daku (DAKU)

Токеномика на Daku (DAKU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Daku (DAKU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DAKU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DAKU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DAKU, разгледайте цената в реално време на токените DAKU!

Прогноза за цената за DAKU Искате ли да знаете какъв път може да поеме DAKU? Нашата страница за прогноза за цената DAKU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DAKU сега!

