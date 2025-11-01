Информация за цената за Daku V2 (DAKU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.114349 24-часов нисък $ 0.121994 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.152985 Най-ниска цена $ 0.02737318 Промяна на цената (1ч) +0.33% Промяна на цената (1д) +2.70% Промяна на цената (7д) -4.63%

Цената в реално време за Daku V2 (DAKU) е$0.118797. През последните 24 часа DAKU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.114349 до най-висока стойност $ 0.121994, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DAKU е $ 0.152985, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02737318.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DAKU има промяна от +0.33% за последния час, +2.70% за 24 часа и -4.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Daku V2 (DAKU)

Пазарна капитализация $ 70.57M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 70.57M Циркулиращо предлагане 600.00M Общо предлагане 599,999,752.039898

Текущата пазарна капитализация на Daku V2 е $ 70.57M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DAKU е 600.00M, като общото предлагане е 599999752.039898. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 70.57M.