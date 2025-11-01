БорсаDEX+
Цената в реално време на Daku V2 днес е 0.118797 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DAKU към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DAKU в MEXC сега.

Повече за DAKU

DAKUценова информация

Какво представлява DAKU

Официален уебсайт на DAKU

Токеномика на DAKU

DAKU ценова прогноза

Печалба

Новини

Блог

Научете

Daku V2 Лого

Daku V2 цена (DAKU)

Не се намира в списъка

1 DAKU към USD - цена в реално време:

$0.118191
$0.118191$0.118191
+2.10%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Daku V2 (DAKU) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:44:26 (UTC+8)

Информация за цената за Daku V2 (DAKU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.114349
$ 0.114349$ 0.114349
24-часов нисък
$ 0.121994
$ 0.121994$ 0.121994
24-часов висок

$ 0.114349
$ 0.114349$ 0.114349

$ 0.121994
$ 0.121994$ 0.121994

$ 0.152985
$ 0.152985$ 0.152985

$ 0.02737318
$ 0.02737318$ 0.02737318

+0.33%

+2.70%

-4.63%

-4.63%

Цената в реално време за Daku V2 (DAKU) е$0.118797. През последните 24 часа DAKU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.114349 до най-висока стойност $ 0.121994, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DAKU е $ 0.152985, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02737318.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DAKU има промяна от +0.33% за последния час, +2.70% за 24 часа и -4.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Daku V2 (DAKU)

$ 70.57M
$ 70.57M$ 70.57M

--
----

$ 70.57M
$ 70.57M$ 70.57M

600.00M
600.00M 600.00M

599,999,752.039898
599,999,752.039898 599,999,752.039898

Текущата пазарна капитализация на Daku V2 е $ 70.57M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DAKU е 600.00M, като общото предлагане е 599999752.039898. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 70.57M.

История на цените за Daku V2 (DAKU) USD

През днешния ден промяната в цената на Daku V2 към USD беше $ +0.00312643.
През последните 30 дни промяната в цената на Daku V2 към USD беше $ -0.0069616111.
През последните 60 дни промяната в цената на Daku V2 към USD беше $ +0.0202853480.
През последните 90 дни промяната в цената на Daku V2 към USD беше $ +0.07427254318002365.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00312643+2.70%
30 дни$ -0.0069616111-5.86%
60 дни$ +0.0202853480+17.08%
90 дни$ +0.07427254318002365+166.81%

Какво е Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Daku V2 (DAKU) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Daku V2 (USD)

Колко ще струва Daku V2 (DAKU) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Daku V2 (DAKU) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Daku V2.

Проверете прогнозата за цената за Daku V2 сега!

DAKU към местни валути

Токеномика на Daku V2 (DAKU)

Разбирането на токеномиката на Daku V2 (DAKU) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DAKU сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Daku V2 (DAKU)

Колко струва Daku V2 (DAKU) днес?
Цената в реално време на DAKU в USD е 0.118797 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DAKU към USD?
Текущата цена на DAKU към USD е $ 0.118797. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Daku V2?
Пазарната капитализация за DAKU е $ 70.57M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DAKU?
Циркулиращото предлагане на DAKU е 600.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DAKU?
DAKU постигна ATH цена от 0.152985 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DAKU?
DAKU достигна ATL цена от 0.02737318 USD.
Какъв е обемът на търговията на DAKU?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DAKU е -- USD.
Ще се повиши ли DAKU тази година?
DAKU може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DAKU за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:44:26 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Daku V2 (DAKU)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

