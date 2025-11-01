Информация за цената за Dagknight Dog (DOGK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00259503$ 0.00259503 $ 0.00259503 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.50% Промяна на цената (1д) +3.39% Промяна на цената (7д) -12.81% Промяна на цената (7д) -12.81%

Цената в реално време за Dagknight Dog (DOGK) е--. През последните 24 часа DOGK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOGK е $ 0.00259503, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOGK има промяна от -0.50% за последния час, +3.39% за 24 часа и -12.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dagknight Dog (DOGK)

Пазарна капитализация $ 144.92K$ 144.92K $ 144.92K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 144.92K$ 144.92K $ 144.92K Циркулиращо предлагане 2.27B 2.27B 2.27B Общо предлагане 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0

Текущата пазарна капитализация на Dagknight Dog е $ 144.92K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOGK е 2.27B, като общото предлагане е 2267821956.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 144.92K.