Цената в реално време на Dagknight Dog днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DOGK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DOGK в MEXC сега.Цената в реално време на Dagknight Dog днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DOGK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DOGK в MEXC сега.

Повече за DOGK

DOGKценова информация

Какво представлява DOGK

Официален уебсайт на DOGK

Токеномика на DOGK

DOGK ценова прогноза

Dagknight Dog Лого

Dagknight Dog цена (DOGK)

Не се намира в списъка

1 DOGK към USD - цена в реално време:

--
----
+3.30%1D
USD
Dagknight Dog (DOGK) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:20:04 (UTC+8)

Информация за цената за Dagknight Dog (DOGK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00259503
$ 0.00259503$ 0.00259503

$ 0
$ 0$ 0

-0.50%

+3.39%

-12.81%

-12.81%

Цената в реално време за Dagknight Dog (DOGK) е--. През последните 24 часа DOGK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOGK е $ 0.00259503, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOGK има промяна от -0.50% за последния час, +3.39% за 24 часа и -12.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dagknight Dog (DOGK)

$ 144.92K
$ 144.92K$ 144.92K

--
----

$ 144.92K
$ 144.92K$ 144.92K

2.27B
2.27B 2.27B

2,267,821,956.0
2,267,821,956.0 2,267,821,956.0

Текущата пазарна капитализация на Dagknight Dog е $ 144.92K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOGK е 2.27B, като общото предлагане е 2267821956.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 144.92K.

История на цените за Dagknight Dog (DOGK) USD

През днешния ден промяната в цената на Dagknight Dog към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Dagknight Dog към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Dagknight Dog към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Dagknight Dog към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+3.39%
30 дни$ 0-42.61%
60 дни$ 0-56.62%
90 дни$ 0--

Какво е Dagknight Dog (DOGK)

Dagknight Dog continues his adventures in the ever-evolving world of blockchain

DagKnight Dog will be one of the first KRC20 meme coins to launch on Kasplex!

Inspiring others to prioritize security and innovation while adding a touch of fun and whimsy to the crypto space. Take advantage of the first market movers with Kaspa's KRC20 memecoins!

Who is Dogk

Early Days In a small, tech-savvy town, lived a curious and adventurous dog named Dag. Dag was no ordinary dog; he had a unique talent for understanding technology. From a young age, Dag would spend hours watching his owner code and explore the world of cryptocurrencies. His favorite toy was a little BlockDAG model his owner had made.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Dagknight Dog (DOGK) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Dagknight Dog (USD)

Колко ще струва Dagknight Dog (DOGK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Dagknight Dog (DOGK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Dagknight Dog.

Проверете прогнозата за цената за Dagknight Dog сега!

DOGK към местни валути

Токеномика на Dagknight Dog (DOGK)

Разбирането на токеномиката на Dagknight Dog (DOGK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DOGK сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Dagknight Dog (DOGK)

Колко струва Dagknight Dog (DOGK) днес?
Цената в реално време на DOGK в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DOGK към USD?
Текущата цена на DOGK към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Dagknight Dog?
Пазарната капитализация за DOGK е $ 144.92K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DOGK?
Циркулиращото предлагане на DOGK е 2.27B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DOGK?
DOGK постигна ATH цена от 0.00259503 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DOGK?
DOGK достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на DOGK?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DOGK е -- USD.
Ще се повиши ли DOGK тази година?
DOGK може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DOGK за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Dagknight Dog (DOGK)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

