Информация за цената за DADI Insight Token (DIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 10.34 $ 10.34 $ 10.34 24-часов нисък $ 12.78 $ 12.78 $ 12.78 24-часов висок 24-часов нисък $ 10.34$ 10.34 $ 10.34 24-часов висок $ 12.78$ 12.78 $ 12.78 Рекорд за всички времена $ 19.08$ 19.08 $ 19.08 Най-ниска цена $ 7.47$ 7.47 $ 7.47 Промяна на цената (1ч) +0.41% Промяна на цената (1д) +8.01% Промяна на цената (7д) -21.83% Промяна на цената (7д) -21.83%

Цената в реално време за DADI Insight Token (DIT) е$11.91. През последните 24 часа DIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 10.34 до най-висока стойност $ 12.78, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DIT е $ 19.08, а най-ниската цена за всички времена е $ 7.47.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DIT има промяна от +0.41% за последния час, +8.01% за 24 часа и -21.83% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DADI Insight Token (DIT)

Пазарна капитализация $ 6.57M$ 6.57M $ 6.57M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 17.87M$ 17.87M $ 17.87M Циркулиращо предлагане 551.28K 551.28K 551.28K Общо предлагане 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

Текущата пазарна капитализация на DADI Insight Token е $ 6.57M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DIT е 551.28K, като общото предлагане е 1500000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.87M.