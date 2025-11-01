Информация за цената за DACHU THE CHEF (DACHU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00042004 24-часов нисък $ 0.00044162 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.0029699 Най-ниска цена $ 0.00042004 Промяна на цената (1ч) +0.07% Промяна на цената (1д) -2.57% Промяна на цената (7д) -22.48%

Цената в реално време за DACHU THE CHEF (DACHU) е$0.00042141. През последните 24 часа DACHU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00042004 до най-висока стойност $ 0.00044162, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DACHU е $ 0.0029699, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00042004.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DACHU има промяна от +0.07% за последния час, -2.57% за 24 часа и -22.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DACHU THE CHEF (DACHU)

Пазарна капитализация $ 402.44K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 402.44K Циркулиращо предлагане 955.00M Общо предлагане 954,998,997.0736979

Текущата пазарна капитализация на DACHU THE CHEF е $ 402.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DACHU е 955.00M, като общото предлагане е 954998997.0736979. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 402.44K.