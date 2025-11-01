БорсаDEX+
Цената в реално време на DACHU THE CHEF днес е 0.00042141 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DACHU към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DACHU в MEXC сега.Цената в реално време на DACHU THE CHEF днес е 0.00042141 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DACHU към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DACHU в MEXC сега.

Повече за DACHU

DACHUценова информация

Какво представлява DACHU

Официален уебсайт на DACHU

Токеномика на DACHU

DACHU ценова прогноза

DACHU THE CHEF Лого

DACHU THE CHEF цена (DACHU)

Не се намира в списъка

1 DACHU към USD - цена в реално време:

$0.00042141
-2.50%1D
DACHU THE CHEF (DACHU) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:29:41 (UTC+8)

Информация за цената за DACHU THE CHEF (DACHU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00042004
24-часов нисък
$ 0.00044162
24-часов висок

$ 0.00042004
$ 0.00044162
$ 0.0029699
$ 0.00042004
+0.07%

-2.57%

-22.48%

-22.48%

Цената в реално време за DACHU THE CHEF (DACHU) е$0.00042141. През последните 24 часа DACHU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00042004 до най-висока стойност $ 0.00044162, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DACHU е $ 0.0029699, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00042004.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DACHU има промяна от +0.07% за последния час, -2.57% за 24 часа и -22.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DACHU THE CHEF (DACHU)

$ 402.44K
--
$ 402.44K
955.00M
954,998,997.0736979
Текущата пазарна капитализация на DACHU THE CHEF е $ 402.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DACHU е 955.00M, като общото предлагане е 954998997.0736979. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 402.44K.

История на цените за DACHU THE CHEF (DACHU) USD

През днешния ден промяната в цената на DACHU THE CHEF към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на DACHU THE CHEF към USD беше $ -0.0002867502.
През последните 60 дни промяната в цената на DACHU THE CHEF към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на DACHU THE CHEF към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-2.57%
30 дни$ -0.0002867502-68.04%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е DACHU THE CHEF (DACHU)

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.

This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.

On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.

Project Flywheel:

  • Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

  • Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

  • The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

DACHU THE CHEF (DACHU) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за DACHU THE CHEF (USD)

Колко ще струва DACHU THE CHEF (DACHU) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от DACHU THE CHEF (DACHU) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за DACHU THE CHEF.

Проверете прогнозата за цената за DACHU THE CHEF сега!

DACHU към местни валути

Токеномика на DACHU THE CHEF (DACHU)

Разбирането на токеномиката на DACHU THE CHEF (DACHU) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DACHU сега!

Хората също питат: Други въпроси относно DACHU THE CHEF (DACHU)

Колко струва DACHU THE CHEF (DACHU) днес?
Цената в реално време на DACHU в USD е 0.00042141 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DACHU към USD?
Текущата цена на DACHU към USD е $ 0.00042141. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на DACHU THE CHEF?
Пазарната капитализация за DACHU е $ 402.44K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DACHU?
Циркулиращото предлагане на DACHU е 955.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DACHU?
DACHU постигна ATH цена от 0.0029699 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DACHU?
DACHU достигна ATL цена от 0.00042004 USD.
Какъв е обемът на търговията на DACHU?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DACHU е -- USD.
Ще се повиши ли DACHU тази година?
DACHU може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DACHU за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:29:41 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за DACHU THE CHEF (DACHU)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

