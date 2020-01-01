Токеномика на Daboo (DABOO) Открийте ключова информация за Daboo (DABOO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Daboo (DABOO) To honor the incredible bravery of Daboo, a heartfelt movement has been created to keep his memory alive The initiative celebrates Daboo's unwavering loyalty and courage while promoting causes that align with his heroic spirit, such aS animal rescue efforts, shelter funding, and pet safety awareness Through storytelling, Daboo's legacy serves as a reminder of the selfless love that animals offer to humans. By sharing his story and supporting these meaningful causes, the memory of Daboo continues to inspire kindness and compassion, ensuring his heroic act is never forgotten No Rug Pulls, No Get Rich Scams. Just Pure love for the meme coins! Официален уебсайт: https://www.daboo.org/ Купете DABOO сега!

Токеномика и анализ на цената за Daboo (DABOO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Daboo (DABOO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 515.33K $ 515.33K $ 515.33K Общо предлагане: $ 978.42M $ 978.42M $ 978.42M Циркулиращо предлагане: $ 978.42M $ 978.42M $ 978.42M FDV (оценка при пълна реализация): $ 515.33K $ 515.33K $ 515.33K Рекорд за всички времена: $ 0.00217015 $ 0.00217015 $ 0.00217015 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00052236 $ 0.00052236 $ 0.00052236 Научете повече за цената на Daboo (DABOO)

Токеномика на Daboo (DABOO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Daboo (DABOO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DABOO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DABOO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DABOO, разгледайте цената в реално време на токените DABOO!

Прогноза за цената за DABOO Искате ли да знаете какъв път може да поеме DABOO? Нашата страница за прогноза за цената DABOO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DABOO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!