Токеномика на CZ THE GOAT (CZGOAT) Открийте ключова информация за CZ THE GOAT (CZGOAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CZ THE GOAT (CZGOAT) CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT” Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull. Официален уебсайт: https://czthegoat.io/ Купете CZGOAT сега!

Токеномика и анализ на цената за CZ THE GOAT (CZGOAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CZ THE GOAT (CZGOAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 125.82K $ 125.82K $ 125.82K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 831.50M $ 831.50M $ 831.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 151.32K $ 151.32K $ 151.32K Рекорд за всички времена: $ 0.0093404 $ 0.0093404 $ 0.0093404 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00015132 $ 0.00015132 $ 0.00015132 Научете повече за цената на CZ THE GOAT (CZGOAT)

Токеномика на CZ THE GOAT (CZGOAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CZ THE GOAT (CZGOAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CZGOAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CZGOAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CZGOAT, разгледайте цената в реално време на токените CZGOAT!

Прогноза за цената за CZGOAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме CZGOAT? Нашата страница за прогноза за цената CZGOAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CZGOAT сега!

