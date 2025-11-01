Информация за цената за Cypherspace (CYPHER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001481 $ 0.00001481 $ 0.00001481 24-часов нисък $ 0.00001776 $ 0.00001776 $ 0.00001776 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001481$ 0.00001481 $ 0.00001481 24-часов висок $ 0.00001776$ 0.00001776 $ 0.00001776 Рекорд за всички времена $ 0.00201261$ 0.00201261 $ 0.00201261 Най-ниска цена $ 0.00001398$ 0.00001398 $ 0.00001398 Промяна на цената (1ч) +0.14% Промяна на цената (1д) -13.86% Промяна на цената (7д) -4.47% Промяна на цената (7д) -4.47%

Цената в реално време за Cypherspace (CYPHER) е$0.0000153. През последните 24 часа CYPHER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001481 до най-висока стойност $ 0.00001776, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CYPHER е $ 0.00201261, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001398.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CYPHER има промяна от +0.14% за последния час, -13.86% за 24 часа и -4.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cypherspace (CYPHER)

Пазарна капитализация $ 15.29K$ 15.29K $ 15.29K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.29K$ 15.29K $ 15.29K Циркулиращо предлагане 999.57M 999.57M 999.57M Общо предлагане 999,573,328.494194 999,573,328.494194 999,573,328.494194

Текущата пазарна капитализация на Cypherspace е $ 15.29K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CYPHER е 999.57M, като общото предлагане е 999573328.494194. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.29K.