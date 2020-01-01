Токеномика на Cypher AI (CYPHER)
Информация за Cypher AI (CYPHER)
CypherAl is reinventing how 3D assets are generated, shared, and owned. We provide a platform that allows creators to express their creativity, exhibit their work, and make value by converting their works into NFTs. This can be done with the help of boundless artificial intelligence and blockchain technology. CypherAi revolutionizes digital content creation and interaction using AI technology. It provides versatile utilities, such as:
Text-to-3D: Converts text descriptions into realistic 3D models for applications like product design and animation.
Text-to-Music: Generates unique music compositions based on text inputs.
Text-to-Program: Facilitates rapid code generation from text descriptions.
Text-to-NFT: Transforms ideas into unique digital assets for NFT markets.
Text-to-Metaverse: Creates virtual environments and elements from text inputs.
Text-to-Game: Develops game elements and narratives using text prompts.
Investors must purchase CypherAi tokens to access the platform, which also offers earning opportunities through AI-generated outputs. With Ethereum blockchain technology, CypherAi ensures security, transparency, and verifiable transactions, empowering creators globally and providing attractive investment opportunities.
Токеномика и анализ на цената за Cypher AI (CYPHER)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cypher AI (CYPHER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Cypher AI (CYPHER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Cypher AI (CYPHER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой CYPHER токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой CYPHER токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
