Токеномика на CyOp New Era (CYOP)

Открийте ключова информация за CyOp New Era (CYOP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за CyOp New Era (CYOP)

CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.

Официален уебсайт:
https://www.cyop.ai/
Бяла книга:
https://www.cyop.ai/Gridpaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за CyOp New Era (CYOP)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CyOp New Era (CYOP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 517.26K
Общо предлагане:
$ 1.00M
Циркулиращо предлагане:
$ 1.00M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 517.26K
Рекорд за всички времена:
$ 0.616562
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.098797
Текуща цена:
$ 0.517263
Токеномика на CyOp New Era (CYOP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на CyOp New Era (CYOP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой CYOP токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой CYOP токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на CYOP, разгледайте цената в реално време на токените CYOP!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.