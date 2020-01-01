Токеномика на CYI by Virtuals (CYI) Открийте ключова информация за CYI by Virtuals (CYI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CYI by Virtuals (CYI) This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/558 Купете CYI сега!

Токеномика и анализ на цената за CYI by Virtuals (CYI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CYI by Virtuals (CYI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 858.25K $ 858.25K $ 858.25K Общо предлагане: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M Циркулиращо предлагане: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M FDV (оценка при пълна реализация): $ 858.25K $ 858.25K $ 858.25K Рекорд за всички времена: $ 0.00863419 $ 0.00863419 $ 0.00863419 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00055774 $ 0.00055774 $ 0.00055774 Текуща цена: $ 0.00086169 $ 0.00086169 $ 0.00086169 Научете повече за цената на CYI by Virtuals (CYI)

Токеномика на CYI by Virtuals (CYI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CYI by Virtuals (CYI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CYI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CYI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CYI, разгледайте цената в реално време на токените CYI!

