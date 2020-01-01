Токеномика на Cyberdoge (CDOGE) Открийте ключова информация за Cyberdoge (CDOGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cyberdoge (CDOGE) CyberDoge (CDOGE) is an innovative, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. Combining the fun and excitement of the memecoin genre with powerful technological features, CDOGE leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to create a fast, scalable, and energy-efficient digital asset. As the next evolution of the meme coin movement, CyberDoge seeks to offer much more than just a playful nod to Dogecoin and other memecoins—it aims to bring real utility, community engagement, and long-term value to its holders while using Solana as its "rocket fuel" to compete in the rapidly growing crypto space. CyberDoge stands out from other memecoins not only by offering a vibrant, fun-loving community but also by embracing the power of Solana's blockchain technology, allowing the token to offer faster transactions, lower fees, and greater scalability. This strategic use of Solana positions CyberDoge to compete with larger, more established players in the crypto ecosystem while providing a rewarding experience for token holders. Официален уебсайт: https://cyberdogecoin.com/ Купете CDOGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Cyberdoge (CDOGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cyberdoge (CDOGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 845.06K $ 845.06K $ 845.06K Общо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Циркулиращо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 845.06K $ 845.06K $ 845.06K Рекорд за всички времена: $ 0.0098383 $ 0.0098383 $ 0.0098383 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00084827 $ 0.00084827 $ 0.00084827 Научете повече за цената на Cyberdoge (CDOGE)

Токеномика на Cyberdoge (CDOGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cyberdoge (CDOGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CDOGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CDOGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CDOGE, разгледайте цената в реално време на токените CDOGE!

Прогноза за цената за CDOGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме CDOGE? Нашата страница за прогноза за цената CDOGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CDOGE сега!

