Информация за CyberDEX (CYDX) CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”. Официален уебсайт: https://www.cyberdex.xyz/ Бяла книга: https://cyberdex.gitbook.io/exchange/additional-resources/litepaper Купете CYDX сега!

Токеномика и анализ на цената за CyberDEX (CYDX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CyberDEX (CYDX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 492.08K $ 492.08K $ 492.08K Общо предлагане: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Циркулиращо предлагане: $ 312.23M $ 312.23M $ 312.23M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Рекорд за всички времена: $ 0.077973 $ 0.077973 $ 0.077973 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00147545 $ 0.00147545 $ 0.00147545 Текуща цена: $ 0.00157117 $ 0.00157117 $ 0.00157117 Научете повече за цената на CyberDEX (CYDX)

Токеномика на CyberDEX (CYDX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CyberDEX (CYDX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CYDX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CYDX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CYDX, разгледайте цената в реално време на токените CYDX!

Прогноза за цената за CYDX Искате ли да знаете какъв път може да поеме CYDX? Нашата страница за прогноза за цената CYDX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CYDX сега!

