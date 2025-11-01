Информация за цената за Cybercentry (CENTRY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00063845 $ 0.00063845 $ 0.00063845 24-часов нисък $ 0.00087799 $ 0.00087799 $ 0.00087799 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00063845$ 0.00063845 $ 0.00063845 24-часов висок $ 0.00087799$ 0.00087799 $ 0.00087799 Рекорд за всички времена $ 0.00158644$ 0.00158644 $ 0.00158644 Най-ниска цена $ 0.00014061$ 0.00014061 $ 0.00014061 Промяна на цената (1ч) +0.97% Промяна на цената (1д) +8.93% Промяна на цената (7д) +26.27% Промяна на цената (7д) +26.27%

Цената в реално време за Cybercentry (CENTRY) е$0.00075646. През последните 24 часа CENTRY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00063845 до най-висока стойност $ 0.00087799, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CENTRY е $ 0.00158644, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00014061.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CENTRY има промяна от +0.97% за последния час, +8.93% за 24 часа и +26.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cybercentry (CENTRY)

Пазарна капитализация $ 300.96K$ 300.96K $ 300.96K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 756.46K$ 756.46K $ 756.46K Циркулиращо предлагане 397.86M 397.86M 397.86M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Cybercentry е $ 300.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CENTRY е 397.86M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 756.46K.