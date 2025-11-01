Информация за цената за CWYPTO (CWYPTO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.53% Промяна на цената (1д) +3.72% Промяна на цената (7д) -3.39% Промяна на цената (7д) -3.39%

Цената в реално време за CWYPTO (CWYPTO) е--. През последните 24 часа CWYPTO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CWYPTO е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CWYPTO има промяна от +0.53% за последния час, +3.72% за 24 часа и -3.39% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CWYPTO (CWYPTO)

Пазарна капитализация $ 7.10K$ 7.10K $ 7.10K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.10K$ 7.10K $ 7.10K Циркулиращо предлагане 999.24M 999.24M 999.24M Общо предлагане 999,238,399.894323 999,238,399.894323 999,238,399.894323

Текущата пазарна капитализация на CWYPTO е $ 7.10K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CWYPTO е 999.24M, като общото предлагане е 999238399.894323. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.10K.