Текущата пазарна капитализация на CV3 е $ 162.52K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CV3AI е 990.00M, като общото предлагане е 990000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 162.52K.

Цената в реално време за CV3 (CV3AI) е$0.0001646. През последните 24 часа CV3AI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00014963 до най-висока стойност $ 0.00017651, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CV3AI е $ 0.00050909, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007362.

История на цените за CV3 (CV3AI) USD

През днешния ден промяната в цената на CV3 към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на CV3 към USD беше $ -0.0000204189.

През последните 60 дни промяната в цената на CV3 към USD беше $ -0.0000805252.

През последните 90 дни промяната в цената на CV3 към USD беше $ +0.00004203186792484872.