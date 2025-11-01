БорсаDEX+
Цената в реално време на CV3 днес е 0.0001646 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CV3AI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CV3AI в MEXC сега.

$0.00016416
+9.30%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица.
CV3 (CV3AI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:19:49 (UTC+8)

Информация за цената за CV3 (CV3AI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00014963
24-часов нисък
$ 0.00017651
24-часов висок

+0.87%

+8.27%

+1.30%

+1.30%

Цената в реално време за CV3 (CV3AI) е$0.0001646. През последните 24 часа CV3AI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00014963 до най-висока стойност $ 0.00017651, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CV3AI е $ 0.00050909, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007362.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CV3AI има промяна от +0.87% за последния час, +8.27% за 24 часа и +1.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CV3 (CV3AI)

$ 162.52K
--
990.00M
990,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на CV3 е $ 162.52K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CV3AI е 990.00M, като общото предлагане е 990000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 162.52K.

История на цените за CV3 (CV3AI) USD

През днешния ден промяната в цената на CV3 към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на CV3 към USD беше $ -0.0000204189.
През последните 60 дни промяната в цената на CV3 към USD беше $ -0.0000805252.
През последните 90 дни промяната в цената на CV3 към USD беше $ +0.00004203186792484872.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+8.27%
30 дни$ -0.0000204189-12.40%
60 дни$ -0.0000805252-48.92%
90 дни$ +0.00004203186792484872+34.29%

Какво е CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за CV3 (USD)

Колко ще струва CV3 (CV3AI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от CV3 (CV3AI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за CV3.

Проверете прогнозата за цената за CV3 сега!

Токеномика на CV3 (CV3AI)

Разбирането на токеномиката на CV3 (CV3AI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CV3AI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно CV3 (CV3AI)

Колко струва CV3 (CV3AI) днес?
Цената в реално време на CV3AI в USD е 0.0001646 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CV3AI към USD?
Текущата цена на CV3AI към USD е $ 0.0001646. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на CV3?
Пазарната капитализация за CV3AI е $ 162.52K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CV3AI?
Циркулиращото предлагане на CV3AI е 990.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CV3AI?
CV3AI постигна ATH цена от 0.00050909 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CV3AI?
CV3AI достигна ATL цена от 0.00007362 USD.
Какъв е обемът на търговията на CV3AI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CV3AI е -- USD.
Ще се повиши ли CV3AI тази година?
CV3AI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CV3AI за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за CV3 (CV3AI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

