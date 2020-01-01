Токеномика на Cute Asian Girl (CAG) Открийте ключова информация за Cute Asian Girl (CAG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cute Asian Girl (CAG) $CAG is a meme coin that was created based on community demand and engagement. It stands out due to its strong focus on building and strengthening community partnerships between Zentry and Ronin. While initially a fun and light-hearted token, $CAG fosters a sense of unity within both ecosystems, offering users the opportunity to participate in community events, engage with others, and trade seamlessly across platforms. Официален уебсайт: https://x.com/thetickeriscag Купете CAG сега!

Токеномика и анализ на цената за Cute Asian Girl (CAG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cute Asian Girl (CAG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 542.77K $ 542.77K $ 542.77K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 542.77K $ 542.77K $ 542.77K Рекорд за всички времена: $ 0.00693083 $ 0.00693083 $ 0.00693083 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00054277 $ 0.00054277 $ 0.00054277 Научете повече за цената на Cute Asian Girl (CAG)

Токеномика на Cute Asian Girl (CAG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cute Asian Girl (CAG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CAG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CAG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CAG, разгледайте цената в реално време на токените CAG!

Прогноза за цената за CAG Искате ли да знаете какъв път може да поеме CAG? Нашата страница за прогноза за цената CAG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CAG сега!

