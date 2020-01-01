Токеномика на Curio Gas Token (CGT) Открийте ключова информация за Curio Gas Token (CGT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Curio Gas Token (CGT) Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO. Официален уебсайт: https://capitaldex.exchange/ Купете CGT сега!

Токеномика и анализ на цената за Curio Gas Token (CGT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Curio Gas Token (CGT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 139.54K Общо предлагане: $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 139.54K Рекорд за всички времена: $ 0.067604 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00139261

Токеномика на Curio Gas Token (CGT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Curio Gas Token (CGT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CGT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CGT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CGT, разгледайте цената в реално време на токените CGT!

