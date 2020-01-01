Токеномика на Culture of Solana Token ($COST) Открийте ключова информация за Culture of Solana Token ($COST), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Culture of Solana Token ($COST) We are a fellowship here to help other people raise their vibrational frequency and Our project is about bringing transparency and integrity to the blockchain. This fellowship is not a cult its a fellowship of free thinking, like minded people. The goal and overall vision is to bring integrity, patience, education to the collective in this fellowship. We are trying to show people the light in this hopeless waste land of the current wasteland. Our overall goal and #1 priority is to limit the amount of people the get changed by a toxic place that we aim to change the sentiment here from a losing mentality to a winning spirit. Официален уебсайт: https://www.cultureofsol.com/ Купете $COST сега!

Токеномика и анализ на цената за Culture of Solana Token ($COST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Culture of Solana Token ($COST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.29K $ 6.29K $ 6.29K Общо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Циркулиращо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.29K $ 6.29K $ 6.29K Рекорд за всички времена: $ 0.0030243 $ 0.0030243 $ 0.0030243 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Culture of Solana Token ($COST)

Токеномика на Culture of Solana Token ($COST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Culture of Solana Token ($COST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $COST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $COST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $COST, разгледайте цената в реално време на токените $COST!

Прогноза за цената за $COST Искате ли да знаете какъв път може да поеме $COST? Нашата страница за прогноза за цената $COST съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $COST сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!