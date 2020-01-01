Токеномика на CULTUR ($CULTUR) Открийте ключова информация за CULTUR ($CULTUR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CULTUR ($CULTUR) $CULTUR is where memes, art, and storytelling collide. Led by the enigmatic ❤️Mr. E, we explore and preserve the cultures we love—games, TV shows, films, characters, and more. Our mission? To celebrate meme culture while delivering high-quality digital content and art that sets us apart. Join the movement and be part of a project that blends creativity, community, and culture like never before. The legend begins now. Are you ready? Официален уебсайт: https://www.culturcoin.xyz/ Купете $CULTUR сега!

Токеномика и анализ на цената за CULTUR ($CULTUR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CULTUR ($CULTUR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 83.46K $ 83.46K $ 83.46K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 83.46K $ 83.46K $ 83.46K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на CULTUR ($CULTUR)

Токеномика на CULTUR ($CULTUR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CULTUR ($CULTUR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $CULTUR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $CULTUR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $CULTUR, разгледайте цената в реално време на токените $CULTUR!

Прогноза за цената за $CULTUR Искате ли да знаете какъв път може да поеме $CULTUR? Нашата страница за прогноза за цената $CULTUR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $CULTUR сега!

