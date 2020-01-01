Токеномика на CULTUR ($CULTUR)

Открийте ключова информация за CULTUR ($CULTUR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за CULTUR ($CULTUR)

$CULTUR is where memes, art, and storytelling collide. Led by the enigmatic ❤️Mr. E, we explore and preserve the cultures we love—games, TV shows, films, characters, and more.

Our mission? To celebrate meme culture while delivering high-quality digital content and art that sets us apart.

Join the movement and be part of a project that blends creativity, community, and culture like never before.

The legend begins now. Are you ready?

Официален уебсайт:
https://www.culturcoin.xyz/

Токеномика и анализ на цената за CULTUR ($CULTUR)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CULTUR ($CULTUR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 83.46K
Общо предлагане:
$ 10.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 10.00B
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 83.46K
Рекорд за всички времена:
$ 0
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0
Текуща цена:
$ 0
Токеномика на CULTUR ($CULTUR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на CULTUR ($CULTUR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой $CULTUR токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой $CULTUR токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на $CULTUR, разгледайте цената в реално време на токените $CULTUR!

Прогноза за цената за $CULTUR

Искате ли да знаете какъв път може да поеме $CULTUR? Нашата страница за прогноза за цената $CULTUR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.