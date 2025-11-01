Информация за цената за CTOC (CTOC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.03237648 24-часов висок $ 0.0325946 Рекорд за всички времена $ 0.154429 Най-ниска цена $ 0.00791853 Промяна на цената (1ч) -0.31% Промяна на цената (1д) +0.05% Промяна на цената (7д) -11.56%

Цената в реално време за CTOC (CTOC) е$0.03245163. През последните 24 часа CTOC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03237648 до най-висока стойност $ 0.0325946, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CTOC е $ 0.154429, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00791853.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CTOC има промяна от -0.31% за последния час, +0.05% за 24 часа и -11.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CTOC (CTOC)

Пазарна капитализация $ 1.96M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 162.40M Циркулиращо предлагане 60.50M Общо предлагане 5,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на CTOC е $ 1.96M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CTOC е 60.50M, като общото предлагане е 5000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 162.40M.