Информация за цената за CrystalMine (CRYSTAL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000823 $ 0.00000823 $ 0.00000823 24-часов нисък $ 0.00000839 $ 0.00000839 $ 0.00000839 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000823$ 0.00000823 $ 0.00000823 24-часов висок $ 0.00000839$ 0.00000839 $ 0.00000839 Рекорд за всички времена $ 0.00057027$ 0.00057027 $ 0.00057027 Най-ниска цена $ 0.00000823$ 0.00000823 $ 0.00000823 Промяна на цената (1ч) -0.79% Промяна на цената (1д) -2.25% Промяна на цената (7д) -4.25% Промяна на цената (7д) -4.25%

Цената в реално време за CrystalMine (CRYSTAL) е$0.0000082. През последните 24 часа CRYSTAL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000823 до най-висока стойност $ 0.00000839, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRYSTAL е $ 0.00057027, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000823.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRYSTAL има промяна от -0.79% за последния час, -2.25% за 24 часа и -4.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CrystalMine (CRYSTAL)

Пазарна капитализация $ 8.20K$ 8.20K $ 8.20K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.20K$ 8.20K $ 8.20K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на CrystalMine е $ 8.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CRYSTAL е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.20K.