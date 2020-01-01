Токеномика на CryptoUnity (CUT) Открийте ключова информация за CryptoUnity (CUT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CryptoUnity (CUT) CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go. CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey. With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds. By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty. Официален уебсайт: https://cryptounity.org Бяла книга: https://docsend.com/view/s/49n8q3ief7tnwgyc Купете CUT сега!

Токеномика и анализ на цената за CryptoUnity (CUT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CryptoUnity (CUT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 106.29K $ 106.29K $ 106.29K Общо предлагане: $ 988.83M $ 988.83M $ 988.83M Циркулиращо предлагане: $ 251.89M $ 251.89M $ 251.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 417.26K $ 417.26K $ 417.26K Рекорд за всички времена: $ 0.01388805 $ 0.01388805 $ 0.01388805 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00042201 $ 0.00042201 $ 0.00042201 Научете повече за цената на CryptoUnity (CUT)

Токеномика на CryptoUnity (CUT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CryptoUnity (CUT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CUT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CUT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CUT, разгледайте цената в реално време на токените CUT!

Прогноза за цената за CUT Искате ли да знаете какъв път може да поеме CUT? Нашата страница за прогноза за цената CUT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CUT сега!

