Токеномика на CryptoTycoon (CTT) Открийте ключова информация за CryptoTycoon (CTT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за CryptoTycoon (CTT) CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt. Официален уебсайт: https://cryptotycoon.finance/ Купете CTT сега!

Токеномика и анализ на цената за CryptoTycoon (CTT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CryptoTycoon (CTT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 616.62 $ 616.62 $ 616.62 Общо предлагане: $ 959.00K $ 959.00K $ 959.00K Циркулиращо предлагане: $ 78.48K $ 78.48K $ 78.48K FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.53K $ 7.53K $ 7.53K Рекорд за всички времена: $ 66.94 $ 66.94 $ 66.94 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00400242 $ 0.00400242 $ 0.00400242 Текуща цена: $ 0.00785684 $ 0.00785684 $ 0.00785684 Научете повече за цената на CryptoTycoon (CTT)

Токеномика на CryptoTycoon (CTT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CryptoTycoon (CTT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CTT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CTT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CTT, разгледайте цената в реално време на токените CTT!

