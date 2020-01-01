Токеномика на cryptopunks bot (BOT) Открийте ключова информация за cryptopunks bot (BOT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за cryptopunks bot (BOT) $bot is a meme token, launched on Solana via pump (dot) fun. It was created by an OG CryptoPunks claimer and celebrates the culture and success of the most iconic NFT project to date. It has no roadmap or utility. It is all about creativity, art, humor, and of course memes. No strings attached. A community of OGs and new memecoin holders is brought together to network and exchange. The bot is working! Официален уебсайт: https://pump.fun/coin/zAgSwaSC2XjeM545v4YT4ifMpnxkuEE1f8Fq2Ygpump Купете BOT сега!

Токеномика и анализ на цената за cryptopunks bot (BOT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за cryptopunks bot (BOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.35K $ 6.35K $ 6.35K Общо предлагане: $ 998.47M $ 998.47M $ 998.47M Циркулиращо предлагане: $ 998.47M $ 998.47M $ 998.47M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.35K $ 6.35K $ 6.35K Рекорд за всички времена: $ 0.00303978 $ 0.00303978 $ 0.00303978 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на cryptopunks bot (BOT)

Токеномика на cryptopunks bot (BOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на cryptopunks bot (BOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOT, разгледайте цената в реално време на токените BOT!

Прогноза за цената за BOT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOT? Нашата страница за прогноза за цената BOT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BOT сега!

