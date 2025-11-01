Информация за цената за CryptoPeso (CRP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.071697 $ 0.071697 $ 0.071697 24-часов нисък $ 0.076487 $ 0.076487 $ 0.076487 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.071697$ 0.071697 $ 0.071697 24-часов висок $ 0.076487$ 0.076487 $ 0.076487 Рекорд за всички времена $ 0.110133$ 0.110133 $ 0.110133 Най-ниска цена $ 0.064376$ 0.064376 $ 0.064376 Промяна на цената (1ч) +0.98% Промяна на цената (1д) +3.83% Промяна на цената (7д) -5.88% Промяна на цената (7д) -5.88%

Цената в реално време за CryptoPeso (CRP) е$0.075498. През последните 24 часа CRP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.071697 до най-висока стойност $ 0.076487, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRP е $ 0.110133, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.064376.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRP има промяна от +0.98% за последния час, +3.83% за 24 часа и -5.88% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CryptoPeso (CRP)

Пазарна капитализация $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Циркулиращо предлагане 23.00M 23.00M 23.00M Общо предлагане 23,000,000.0 23,000,000.0 23,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на CryptoPeso е $ 1.74M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CRP е 23.00M, като общото предлагане е 23000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.74M.