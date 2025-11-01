Информация за цената за CryptoLoots (CLOOTS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00211204$ 0.00211204 $ 0.00211204 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.54% Промяна на цената (1д) +9.38% Промяна на цената (7д) -26.51% Промяна на цената (7д) -26.51%

Цената в реално време за CryptoLoots (CLOOTS) е--. През последните 24 часа CLOOTS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CLOOTS е $ 0.00211204, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CLOOTS има промяна от -0.54% за последния час, +9.38% за 24 часа и -26.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CryptoLoots (CLOOTS)

Пазарна капитализация $ 129.86K$ 129.86K $ 129.86K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 129.86K$ 129.86K $ 129.86K Циркулиращо предлагане 985.21M 985.21M 985.21M Общо предлагане 985,206,138.46286 985,206,138.46286 985,206,138.46286

Текущата пазарна капитализация на CryptoLoots е $ 129.86K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CLOOTS е 985.21M, като общото предлагане е 985206138.46286. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 129.86K.