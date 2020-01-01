Токеномика на CryptoHog (HOGSCOIN) Открийте ключова информация за CryptoHog (HOGSCOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CryptoHog (HOGSCOIN) CryptoHog (HOGSCOIN) is a fun and community-driven meme coin that blends humor with crypto utility. Designed to create excitement in the crypto space, it combines playful elements with real use cases, giving it the potential for long-term value and growth. HOGSCOIN is built on the Binance Smart Chain (BSC), offering fast transactions and low fees. Join the CryptoHog community today and be part of a growing, secure crypto project with real potential! Официален уебсайт: https://hogscoin.com/ Бяла книга: https://hogscoin.com/Whitepaper.pdf Купете HOGSCOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за CryptoHog (HOGSCOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CryptoHog (HOGSCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 448.88K $ 448.88K $ 448.88K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 701.05M $ 701.05M $ 701.05M FDV (оценка при пълна реализация): $ 640.29K $ 640.29K $ 640.29K Рекорд за всички времена: $ 0.00238265 $ 0.00238265 $ 0.00238265 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00064029 $ 0.00064029 $ 0.00064029 Научете повече за цената на CryptoHog (HOGSCOIN)

Токеномика на CryptoHog (HOGSCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CryptoHog (HOGSCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOGSCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOGSCOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOGSCOIN, разгледайте цената в реално време на токените HOGSCOIN!

Прогноза за цената за HOGSCOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOGSCOIN? Нашата страница за прогноза за цената HOGSCOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HOGSCOIN сега!

