Информация за CryptoDM (CDM) CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client

Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool

Data: Real-Time In Messenger Crypto Data Официален уебсайт: https://cryptodm.io Бяла книга: https://cryptodm-documentation.gitbook.io/cryptodm-documentation

Токеномика и анализ на цената за CryptoDM (CDM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CryptoDM (CDM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.95K $ 13.95K $ 13.95K Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 900.00K $ 900.00K $ 900.00K FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.50K $ 15.50K $ 15.50K Рекорд за всички времена: $ 0.065531 $ 0.065531 $ 0.065531 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01406373 $ 0.01406373 $ 0.01406373 Текуща цена: $ 0.01550129 $ 0.01550129 $ 0.01550129 Научете повече за цената на CryptoDM (CDM)

Токеномика на CryptoDM (CDM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CryptoDM (CDM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CDM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CDM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CDM, разгледайте цената в реално време на токените CDM!

Прогноза за цената за CDM Искате ли да знаете какъв път може да поеме CDM? Нашата страница за прогноза за цената CDM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CDM сега!

