Токеномика на Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Открийте ключова информация за Cryptocurrency Coin (CRYPTO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art. Официален уебсайт: https://www.cryptocurrency-coin.com/ Купете CRYPTO сега!

Токеномика и анализ на цената за Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cryptocurrency Coin (CRYPTO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.09M $ 11.09M $ 11.09M Общо предлагане: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Циркулиращо предлагане: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.09M $ 11.09M $ 11.09M Рекорд за всички времена: $ 0.01946461 $ 0.01946461 $ 0.01946461 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00169238 $ 0.00169238 $ 0.00169238 Текуща цена: $ 0.01032271 $ 0.01032271 $ 0.01032271 Научете повече за цената на Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Токеномика на Cryptocurrency Coin (CRYPTO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cryptocurrency Coin (CRYPTO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRYPTO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRYPTO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRYPTO, разгледайте цената в реално време на токените CRYPTO!

Прогноза за цената за CRYPTO Искате ли да знаете какъв път може да поеме CRYPTO? Нашата страница за прогноза за цената CRYPTO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CRYPTO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!