Токеномика на CryptoCart V2 (CCV2) Открийте ключова информация за CryptoCart V2 (CCV2), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CryptoCart V2 (CCV2) Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage. Официален уебсайт: https://cryptocart.cc/ Купете CCV2 сега!

Токеномика и анализ на цената за CryptoCart V2 (CCV2) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CryptoCart V2 (CCV2), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 930.36K $ 930.36K $ 930.36K FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Рекорд за всички времена: $ 27.07 $ 27.07 $ 27.07 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02534635 $ 0.02534635 $ 0.02534635 Текуща цена: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Научете повече за цената на CryptoCart V2 (CCV2)

Токеномика на CryptoCart V2 (CCV2): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CryptoCart V2 (CCV2) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CCV2 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CCV2 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CCV2, разгледайте цената в реално време на токените CCV2!

Прогноза за цената за CCV2 Искате ли да знаете какъв път може да поеме CCV2? Нашата страница за прогноза за цената CCV2 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CCV2 сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!