Информация за цената за CryptoAutos (AUTOS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00343756 24-часов нисък $ 0.00392397 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.07346 Най-ниска цена $ 0.00239245 Промяна на цената (1ч) +8.28% Промяна на цената (1д) +4.19% Промяна на цената (7д) -23.29%

Цената в реално време за CryptoAutos (AUTOS) е$0.00372235. През последните 24 часа AUTOS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00343756 до най-висока стойност $ 0.00392397, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AUTOS е $ 0.07346, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00239245.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AUTOS има промяна от +8.28% за последния час, +4.19% за 24 часа и -23.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CryptoAutos (AUTOS)

Пазарна капитализация $ 2.67M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.61M Циркулиращо предлагане 740.54M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на CryptoAutos е $ 2.67M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AUTOS е 740.54M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.61M.