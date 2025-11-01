Информация за цената за Crypto Twitter (CT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000301 24-часов нисък $ 0.0000309 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.002489 Най-ниска цена $ 0.0000207 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) +1.89% Промяна на цената (7д) -6.71%

Цената в реално време за Crypto Twitter (CT) е$0.00003079. През последните 24 часа CT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000301 до най-висока стойност $ 0.0000309, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CT е $ 0.002489, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000207.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CT има промяна от 0.00% за последния час, +1.89% за 24 часа и -6.71% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Crypto Twitter (CT)

Пазарна капитализация $ 28.12K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 28.12K Циркулиращо предлагане 913.19M Общо предлагане 913,187,791.658642

Текущата пазарна капитализация на Crypto Twitter е $ 28.12K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CT е 913.19M, като общото предлагане е 913187791.658642. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 28.12K.