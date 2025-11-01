БорсаDEX+
Цената в реално време на Crypto Twitter днес е 0.00003079 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CT в MEXC сега.

Crypto Twitter Лого

Crypto Twitter цена (CT)

Не се намира в списъка

1 CT към USD - цена в реално време:

--
----
+1.80%1D
Crypto Twitter (CT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:30:03 (UTC+8)

Информация за цената за Crypto Twitter (CT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0000301
$ 0.0000301$ 0.0000301
24-часов нисък
$ 0.0000309
$ 0.0000309$ 0.0000309
24-часов висок

$ 0.0000301
$ 0.0000301$ 0.0000301

$ 0.0000309
$ 0.0000309$ 0.0000309

$ 0.002489
$ 0.002489$ 0.002489

$ 0.0000207
$ 0.0000207$ 0.0000207

0.00%

+1.89%

-6.71%

-6.71%

Цената в реално време за Crypto Twitter (CT) е$0.00003079. През последните 24 часа CT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000301 до най-висока стойност $ 0.0000309, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CT е $ 0.002489, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000207.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CT има промяна от 0.00% за последния час, +1.89% за 24 часа и -6.71% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Crypto Twitter (CT)

$ 28.12K
$ 28.12K$ 28.12K

--
----

$ 28.12K
$ 28.12K$ 28.12K

913.19M
913.19M 913.19M

913,187,791.658642
913,187,791.658642 913,187,791.658642

Текущата пазарна капитализация на Crypto Twitter е $ 28.12K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CT е 913.19M, като общото предлагане е 913187791.658642. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 28.12K.

История на цените за Crypto Twitter (CT) USD

През днешния ден промяната в цената на Crypto Twitter към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Crypto Twitter към USD беше $ -0.0000043602.
През последните 60 дни промяната в цената на Crypto Twitter към USD беше $ -0.0000079768.
През последните 90 дни промяната в цената на Crypto Twitter към USD беше $ -0.00002588480970689774.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.89%
30 дни$ -0.0000043602-14.16%
60 дни$ -0.0000079768-25.90%
90 дни$ -0.00002588480970689774-45.67%

Какво е Crypto Twitter (CT)

Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Crypto Twitter (USD)

Колко ще струва Crypto Twitter (CT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Crypto Twitter (CT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Crypto Twitter.

Проверете прогнозата за цената за Crypto Twitter сега!

CT към местни валути

Токеномика на Crypto Twitter (CT)

Разбирането на токеномиката на Crypto Twitter (CT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Crypto Twitter (CT)

Колко струва Crypto Twitter (CT) днес?
Цената в реално време на CT в USD е 0.00003079 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CT към USD?
Текущата цена на CT към USD е $ 0.00003079. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Crypto Twitter?
Пазарната капитализация за CT е $ 28.12K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CT?
Циркулиращото предлагане на CT е 913.19M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CT?
CT постигна ATH цена от 0.002489 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CT?
CT достигна ATL цена от 0.0000207 USD.
Какъв е обемът на търговията на CT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CT е -- USD.
Ще се повиши ли CT тази година?
CT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CT за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Crypto Twitter (CT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

