Токеномика на Crypto Strategic Reserve (CSR) Открийте ключова информация за Crypto Strategic Reserve (CSR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Crypto Strategic Reserve (CSR) The Crypto Strategic Reserve $CSR is a memecoin behind the news of President Donald Trump announcing that the United States will be creating a Crypto Strategic Reserve. @realDonaldTrump "A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!" The President later added a more to the message: "And, obviously, BTC and ETH, as other valuable Cryptocurrencies, will be the heart of the Reserve. I also love Bitcoin and Ethereum!" Официален уебсайт: https://cryptostrategicreservesolana.com Купете CSR сега!

Токеномика и анализ на цената за Crypto Strategic Reserve (CSR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Crypto Strategic Reserve (CSR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 916.45K $ 916.45K $ 916.45K Общо предлагане: $ 998.01M $ 998.01M $ 998.01M Циркулиращо предлагане: $ 998.01M $ 998.01M $ 998.01M FDV (оценка при пълна реализация): $ 916.45K $ 916.45K $ 916.45K Рекорд за всички времена: $ 0.00124165 $ 0.00124165 $ 0.00124165 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00092264 $ 0.00092264 $ 0.00092264 Научете повече за цената на Crypto Strategic Reserve (CSR)

Токеномика на Crypto Strategic Reserve (CSR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Crypto Strategic Reserve (CSR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CSR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CSR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CSR, разгледайте цената в реално време на токените CSR!

Прогноза за цената за CSR Искате ли да знаете какъв път може да поеме CSR? Нашата страница за прогноза за цената CSR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CSR сега!

