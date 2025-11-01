БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Crypto Rug Muncher днес е 0.00024884 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CRM към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CRM в MEXC сега.Цената в реално време на Crypto Rug Muncher днес е 0.00024884 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CRM към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CRM в MEXC сега.

Повече за CRM

CRMценова информация

Какво представлява CRM

Официален уебсайт на CRM

Токеномика на CRM

CRM ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Crypto Rug Muncher Лого

Crypto Rug Muncher цена (CRM)

Не се намира в списъка

1 CRM към USD - цена в реално време:

$0.00024798
$0.00024798$0.00024798
+8.20%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Crypto Rug Muncher (CRM) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:19:35 (UTC+8)

Информация за цената за Crypto Rug Muncher (CRM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00022452
$ 0.00022452$ 0.00022452
24-часов нисък
$ 0.00026177
$ 0.00026177$ 0.00026177
24-часов висок

$ 0.00022452
$ 0.00022452$ 0.00022452

$ 0.00026177
$ 0.00026177$ 0.00026177

$ 0.00054544
$ 0.00054544$ 0.00054544

$ 0.0001856
$ 0.0001856$ 0.0001856

+1.51%

+8.57%

-25.56%

-25.56%

Цената в реално време за Crypto Rug Muncher (CRM) е$0.00024884. През последните 24 часа CRM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00022452 до най-висока стойност $ 0.00026177, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRM е $ 0.00054544, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0001856.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRM има промяна от +1.51% за последния час, +8.57% за 24 часа и -25.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Crypto Rug Muncher (CRM)

$ 248.82K
$ 248.82K$ 248.82K

--
----

$ 248.82K
$ 248.82K$ 248.82K

999.92M
999.92M 999.92M

999,917,635.6564984
999,917,635.6564984 999,917,635.6564984

Текущата пазарна капитализация на Crypto Rug Muncher е $ 248.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CRM е 999.92M, като общото предлагане е 999917635.6564984. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 248.82K.

История на цените за Crypto Rug Muncher (CRM) USD

През днешния ден промяната в цената на Crypto Rug Muncher към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Crypto Rug Muncher към USD беше $ -0.0001035954.
През последните 60 дни промяната в цената на Crypto Rug Muncher към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Crypto Rug Muncher към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+8.57%
30 дни$ -0.0001035954-41.63%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Crypto Rug Muncher (CRM)

Crypto Rug Muncher ($CRM) is a creator token launched on Bags App. Our goal is straightforward: use the token to fund and release security tools that help degens stay safe in crypto. We commit 50% of creator fees to building practical things like scam checks, wallet safety helpers, and clear how‑to guides. The project operates through Rug Munch Media LLC for accountability. Holders can give input on what we build through chats and AMAs, and we ship tools that reduce day‑to‑day risk for regular users.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Crypto Rug Muncher (CRM) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Crypto Rug Muncher (USD)

Колко ще струва Crypto Rug Muncher (CRM) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Crypto Rug Muncher (CRM) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Crypto Rug Muncher.

Проверете прогнозата за цената за Crypto Rug Muncher сега!

CRM към местни валути

Токеномика на Crypto Rug Muncher (CRM)

Разбирането на токеномиката на Crypto Rug Muncher (CRM) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CRM сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Crypto Rug Muncher (CRM)

Колко струва Crypto Rug Muncher (CRM) днес?
Цената в реално време на CRM в USD е 0.00024884 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CRM към USD?
Текущата цена на CRM към USD е $ 0.00024884. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Crypto Rug Muncher?
Пазарната капитализация за CRM е $ 248.82K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CRM?
Циркулиращото предлагане на CRM е 999.92M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CRM?
CRM постигна ATH цена от 0.00054544 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CRM?
CRM достигна ATL цена от 0.0001856 USD.
Какъв е обемът на търговията на CRM?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CRM е -- USD.
Ще се повиши ли CRM тази година?
CRM може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CRM за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:19:35 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Crypto Rug Muncher (CRM)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,721.85
$109,721.85$109,721.85

-0.45%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,886.36
$3,886.36$3,886.36

+0.66%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02716
$0.02716$0.02716

-15.59%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.60
$188.60$188.60

+0.23%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,886.36
$3,886.36$3,886.36

+0.66%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,721.85
$109,721.85$109,721.85

-0.45%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.60
$188.60$188.60

+0.23%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5317
$2.5317$2.5317

+0.30%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,088.54
$1,088.54$1,088.54

+0.38%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000711
$0.0000711$0.0000711

+42.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09402
$0.09402$0.09402

+840.20%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.001007
$0.001007$0.001007

+403.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000122
$0.00000122$0.00000122

+90.62%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00031
$0.00031$0.00031

+72.22%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7140
$0.7140$0.7140

+38.72%