Информация за цената за Crypto Rug Muncher (CRM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00022452 24-часов нисък $ 0.00026177 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00054544 Най-ниска цена $ 0.0001856 Промяна на цената (1ч) +1.51% Промяна на цената (1д) +8.57% Промяна на цената (7д) -25.56%

Цената в реално време за Crypto Rug Muncher (CRM) е$0.00024884. През последните 24 часа CRM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00022452 до най-висока стойност $ 0.00026177, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRM е $ 0.00054544, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0001856.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRM има промяна от +1.51% за последния час, +8.57% за 24 часа и -25.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Crypto Rug Muncher (CRM)

Пазарна капитализация $ 248.82K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 248.82K Циркулиращо предлагане 999.92M Общо предлагане 999,917,635.6564984

Текущата пазарна капитализация на Crypto Rug Muncher е $ 248.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CRM е 999.92M, като общото предлагане е 999917635.6564984. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 248.82K.