Цената в реално време на crypto is a joke днес е 0.00000931 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за JOKECOIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на JOKECOIN в MEXC сега.

Повече за JOKECOIN

JOKECOINценова информация

Какво представлява JOKECOIN

Официален уебсайт на JOKECOIN

Токеномика на JOKECOIN

JOKECOIN ценова прогноза

crypto is a joke цена (JOKECOIN)

Не се намира в списъка

1 JOKECOIN към USD - цена в реално време:

-0.40%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
crypto is a joke (JOKECOIN) Ценова графика на живо
Информация за цената за crypto is a joke (JOKECOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00000918
24-часов нисък
$ 0.00000944
24-часов висок

$ 0.00000918
$ 0.00000944
$ 0.00020826
$ 0.00000896
+0.46%

-0.45%

-0.93%

-0.93%

Цената в реално време за crypto is a joke (JOKECOIN) е$0.00000931. През последните 24 часа JOKECOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000918 до най-висока стойност $ 0.00000944, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JOKECOIN е $ 0.00020826, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000896.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JOKECOIN има промяна от +0.46% за последния час, -0.45% за 24 часа и -0.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за crypto is a joke (JOKECOIN)

$ 9.30K
--
$ 9.30K
998.52M
998,524,602.329733
Текущата пазарна капитализация на crypto is a joke е $ 9.30K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JOKECOIN е 998.52M, като общото предлагане е 998524602.329733. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.30K.

История на цените за crypto is a joke (JOKECOIN) USD

През днешния ден промяната в цената на crypto is a joke към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на crypto is a joke към USD беше $ -0.0000049662.
През последните 60 дни промяната в цената на crypto is a joke към USD беше $ -0.0000060165.
През последните 90 дни промяната в цената на crypto is a joke към USD беше $ -0.00003335139178796222.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.45%
30 дни$ -0.0000049662-53.34%
60 дни$ -0.0000060165-64.62%
90 дни$ -0.00003335139178796222-78.17%

Какво е crypto is a joke (JOKECOIN)

jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

crypto is a joke (JOKECOIN) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за crypto is a joke (USD)

Колко ще струва crypto is a joke (JOKECOIN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от crypto is a joke (JOKECOIN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за crypto is a joke.

Проверете прогнозата за цената за crypto is a joke сега!

JOKECOIN към местни валути

Токеномика на crypto is a joke (JOKECOIN)

Разбирането на токеномиката на crypto is a joke (JOKECOIN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените JOKECOIN сега!

Хората също питат: Други въпроси относно crypto is a joke (JOKECOIN)

Колко струва crypto is a joke (JOKECOIN) днес?
Цената в реално време на JOKECOIN в USD е 0.00000931 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на JOKECOIN към USD?
Текущата цена на JOKECOIN към USD е $ 0.00000931. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на crypto is a joke?
Пазарната капитализация за JOKECOIN е $ 9.30K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на JOKECOIN?
Циркулиращото предлагане на JOKECOIN е 998.52M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на JOKECOIN?
JOKECOIN постигна ATH цена от 0.00020826 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на JOKECOIN?
JOKECOIN достигна ATL цена от 0.00000896 USD.
Какъв е обемът на търговията на JOKECOIN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за JOKECOIN е -- USD.
Ще се повиши ли JOKECOIN тази година?
JOKECOIN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за JOKECOIN за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за crypto is a joke (JOKECOIN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

