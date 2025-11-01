Информация за цената за crypto is a joke (JOKECOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000918 $ 0.00000918 $ 0.00000918 24-часов нисък $ 0.00000944 $ 0.00000944 $ 0.00000944 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000918$ 0.00000918 $ 0.00000918 24-часов висок $ 0.00000944$ 0.00000944 $ 0.00000944 Рекорд за всички времена $ 0.00020826$ 0.00020826 $ 0.00020826 Най-ниска цена $ 0.00000896$ 0.00000896 $ 0.00000896 Промяна на цената (1ч) +0.46% Промяна на цената (1д) -0.45% Промяна на цената (7д) -0.93% Промяна на цената (7д) -0.93%

Цената в реално време за crypto is a joke (JOKECOIN) е$0.00000931. През последните 24 часа JOKECOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000918 до най-висока стойност $ 0.00000944, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JOKECOIN е $ 0.00020826, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000896.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JOKECOIN има промяна от +0.46% за последния час, -0.45% за 24 часа и -0.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за crypto is a joke (JOKECOIN)

Пазарна капитализация $ 9.30K$ 9.30K $ 9.30K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.30K$ 9.30K $ 9.30K Циркулиращо предлагане 998.52M 998.52M 998.52M Общо предлагане 998,524,602.329733 998,524,602.329733 998,524,602.329733

Текущата пазарна капитализация на crypto is a joke е $ 9.30K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JOKECOIN е 998.52M, като общото предлагане е 998524602.329733. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.30K.