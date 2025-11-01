Информация за цената за Crypto Factor (CFR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01203273 $ 0.01203273 $ 0.01203273 24-часов нисък $ 0.01332908 $ 0.01332908 $ 0.01332908 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01203273$ 0.01203273 $ 0.01203273 24-часов висок $ 0.01332908$ 0.01332908 $ 0.01332908 Рекорд за всички времена $ 0.0402748$ 0.0402748 $ 0.0402748 Най-ниска цена $ 0.01107902$ 0.01107902 $ 0.01107902 Промяна на цената (1ч) +1.10% Промяна на цената (1д) -1.22% Промяна на цената (7д) -3.36% Промяна на цената (7д) -3.36%

Цената в реално време за Crypto Factor (CFR) е$0.01286297. През последните 24 часа CFR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01203273 до най-висока стойност $ 0.01332908, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CFR е $ 0.0402748, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01107902.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CFR има промяна от +1.10% за последния час, -1.22% за 24 часа и -3.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Crypto Factor (CFR)

Пазарна капитализация $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Crypto Factor е $ 1.29M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CFR е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.29M.