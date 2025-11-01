БорсаDEX+
Цената в реално време на Crypto Factor днес е 0.01286297 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CFR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CFR в MEXC сега.

Crypto Factor Лого

Crypto Factor цена (CFR)

1 CFR към USD - цена в реално време:

$0.01286297
$0.01286297
-1.20%1D
mexc
Crypto Factor (CFR) Ценова графика на живо
Информация за цената за Crypto Factor (CFR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

+1.10%

-1.22%

-3.36%

-3.36%

Цената в реално време за Crypto Factor (CFR) е$0.01286297. През последните 24 часа CFR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01203273 до най-висока стойност $ 0.01332908, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CFR е $ 0.0402748, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01107902.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CFR има промяна от +1.10% за последния час, -1.22% за 24 часа и -3.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Crypto Factor (CFR)

--
----

Текущата пазарна капитализация на Crypto Factor е $ 1.29M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CFR е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.29M.

История на цените за Crypto Factor (CFR) USD

През днешния ден промяната в цената на Crypto Factor към USD беше $ -0.0001601017696494.
През последните 30 дни промяната в цената на Crypto Factor към USD беше $ -0.0060772503.
През последните 60 дни промяната в цената на Crypto Factor към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Crypto Factor към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0001601017696494-1.22%
30 дни$ -0.0060772503-47.24%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Crypto Factor (CFR)

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

Прогноза за цената за Crypto Factor (USD)

Колко ще струва Crypto Factor (CFR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Crypto Factor (CFR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Crypto Factor.

Проверете прогнозата за цената за Crypto Factor сега!

CFR към местни валути

Токеномика на Crypto Factor (CFR)

Разбирането на токеномиката на Crypto Factor (CFR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CFR сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Crypto Factor (CFR)

Колко струва Crypto Factor (CFR) днес?
Цената в реално време на CFR в USD е 0.01286297 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CFR към USD?
Текущата цена на CFR към USD е $ 0.01286297. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Crypto Factor?
Пазарната капитализация за CFR е $ 1.29M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CFR?
Циркулиращото предлагане на CFR е 100.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CFR?
CFR постигна ATH цена от 0.0402748 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CFR?
CFR достигна ATL цена от 0.01107902 USD.
Какъв е обемът на търговията на CFR?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CFR е -- USD.
Ще се повиши ли CFR тази година?
CFR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CFR за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Crypto Factor (CFR)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

