Токеномика на Crypto Bro (LARRY) Открийте ключова информация за Crypto Bro (LARRY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Crypto Bro (LARRY) This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. His friends all grew up and became moderately successful, and bought houses and cars. But he was just a loser. This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. Every day, as he jerked off while playing world of warcraft, his desire to be successful would grow. Little did he know that luck was afoot. Официален уебсайт: http://cryptobro.lol/ Купете LARRY сега!

Токеномика и анализ на цената за Crypto Bro (LARRY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Crypto Bro (LARRY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.44K $ 15.44K $ 15.44K Общо предлагане: $ 594.51M $ 594.51M $ 594.51M Циркулиращо предлагане: $ 594.51M $ 594.51M $ 594.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.44K $ 15.44K $ 15.44K Рекорд за всички времена: $ 0.00816041 $ 0.00816041 $ 0.00816041 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Crypto Bro (LARRY)

Токеномика на Crypto Bro (LARRY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Crypto Bro (LARRY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LARRY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LARRY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LARRY, разгледайте цената в реално време на токените LARRY!

Прогноза за цената за LARRY Искате ли да знаете какъв път може да поеме LARRY? Нашата страница за прогноза за цената LARRY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LARRY сега!

