Токеномика на Cryptify (CRYPT)
Информация за Cryptify (CRYPT)
Cryptify is a secure, anonymous crypto payment platform with instant settlements, AI-driven analytics, and 2x cashback, designed for modern businesses.
Accept CryptoPayments for Your Business Use Cryptify platform, infrastructure and APIs to accept payments on blockchains.
The way we transact is fundamentally changing. The rise of Web3 is driving the demand for a new breed of digital payment solutions. Traditional payment platforms are often riddled with high fees, limited functionality, and a lack of support for most cryptocurrencies.
Cryptify emerges as the answer to these limitations. We are the PayPal of Web3, a global digital payment platform built for the future. We seamlessly integrate with all major cryptocurrencies, eliminating the need for cumbersome KYC procedures.
We offer a suite of powerful features designed to streamline your financial activities. Businesses can leverage invoicing tools, inventory tracking, and robust analytics, while users enjoy effortless payment links, recurring payments, and industry-leading security protocols.
Experience faster, cheaper, and more secure transactions with Cryptify, accepting cryptocurrency payments while unlocking a world of financial opportunities.
Токеномика и анализ на цената за Cryptify (CRYPT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cryptify (CRYPT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Cryptify (CRYPT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Cryptify (CRYPT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой CRYPT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой CRYPT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRYPT, разгледайте цената в реално време на токените CRYPT!
Прогноза за цената за CRYPT
Искате ли да знаете какъв път може да поеме CRYPT? Нашата страница за прогноза за цената CRYPT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.