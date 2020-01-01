Токеномика на cryptain (CRY) Открийте ключова информация за cryptain (CRY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за cryptain (CRY) CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain. How it works: Buy CRYPTAIN tokens Stake your tokens Vote on tokens as investments AI agent trades based on community votes The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis Monitors new token launches

Analyzes price movements

Tracks liquidity changes

Identifies trading opportunities Community Engagement Posts regular market updates

Shares investment insights

Responds to market events

Announces trading decisions Data Collection Monitors social sentiment

Tracks trending tokens

Analyzes market narratives

Gathers community feedback Decision Making Combines multiple data sources:

Technical analysis

Social sentiment

Community votes

On-chain metrics Официален уебсайт: https://cryptain.xyz Бяла книга: https://docs.cryptain.xyz Купете CRY сега!

Токеномика и анализ на цената за cryptain (CRY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за cryptain (CRY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.68K $ 7.68K $ 7.68K Общо предлагане: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Циркулиращо предлагане: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.68K $ 7.68K $ 7.68K Рекорд за всички времена: $ 0.00147619 $ 0.00147619 $ 0.00147619 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000551 $ 0.00000551 $ 0.00000551 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на cryptain (CRY)

Токеномика на cryptain (CRY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на cryptain (CRY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRY, разгледайте цената в реално време на токените CRY!

Прогноза за цената за CRY Искате ли да знаете какъв път може да поеме CRY? Нашата страница за прогноза за цената CRY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CRY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!