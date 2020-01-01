Токеномика на cryptain (CRY)
Информация за cryptain (CRY)
CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain.
How it works:
- Buy CRYPTAIN tokens
- Stake your tokens
- Vote on tokens as investments
- AI agent trades based on community votes
The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis
- Monitors new token launches
- Analyzes price movements
- Tracks liquidity changes
- Identifies trading opportunities
Community Engagement
- Posts regular market updates
- Shares investment insights
- Responds to market events
- Announces trading decisions
Data Collection
- Monitors social sentiment
- Tracks trending tokens
- Analyzes market narratives
- Gathers community feedback
Decision Making
- Combines multiple data sources:
- Technical analysis
- Social sentiment
- Community votes
- On-chain metrics
Токеномика и анализ на цената за cryptain (CRY)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за cryptain (CRY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на cryptain (CRY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на cryptain (CRY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой CRY токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой CRY токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRY, разгледайте цената в реално време на токените CRY!
Прогноза за цената за CRY
Искате ли да знаете какъв път може да поеме CRY? Нашата страница за прогноза за цената CRY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
