Информация за цената за CrypstocksAI (MVP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.02268711$ 0.02268711 $ 0.02268711 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.02% Промяна на цената (1д) -2.18% Промяна на цената (7д) -12.73% Промяна на цената (7д) -12.73%

Цената в реално време за CrypstocksAI (MVP) е--. През последните 24 часа MVP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MVP е $ 0.02268711, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MVP има промяна от +1.02% за последния час, -2.18% за 24 часа и -12.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CrypstocksAI (MVP)

Пазарна капитализация $ 645.48K$ 645.48K $ 645.48K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 645.48K$ 645.48K $ 645.48K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на CrypstocksAI е $ 645.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MVP е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 645.48K.