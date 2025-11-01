Информация за цената за Cryowar (CWAR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00127976 $ 0.00127976 $ 0.00127976 24-часов нисък $ 0.00137198 $ 0.00137198 $ 0.00137198 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00127976$ 0.00127976 $ 0.00127976 24-часов висок $ 0.00137198$ 0.00137198 $ 0.00137198 Рекорд за всички времена $ 6.29$ 6.29 $ 6.29 Най-ниска цена $ 0.00066523$ 0.00066523 $ 0.00066523 Промяна на цената (1ч) -0.30% Промяна на цената (1д) -5.00% Промяна на цената (7д) -4.86% Промяна на цената (7д) -4.86%

Цената в реално време за Cryowar (CWAR) е$0.00129932. През последните 24 часа CWAR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00127976 до най-висока стойност $ 0.00137198, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CWAR е $ 6.29, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00066523.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CWAR има промяна от -0.30% за последния час, -5.00% за 24 часа и -4.86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cryowar (CWAR)

Пазарна капитализация $ 392.66K$ 392.66K $ 392.66K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Циркулиращо предлагане 301.36M 301.36M 301.36M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Cryowar е $ 392.66K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CWAR е 301.36M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.30M.