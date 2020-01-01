Токеномика на Cryfi (CRYFI) Открийте ключова информация за Cryfi (CRYFI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cryfi (CRYFI) What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place. What makes it different? Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records.

Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more.

Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI.

Официален уебсайт: https://cryfi.app/ Бяла книга: https://cryfi.gitbook.io/cryfi

Токеномика и анализ на цената за Cryfi (CRYFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cryfi (CRYFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 173.43K $ 173.43K $ 173.43K Общо предлагане: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Циркулиращо предлагане: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 173.43K $ 173.43K $ 173.43K Рекорд за всички времена: $ 0.00076078 $ 0.00076078 $ 0.00076078 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00011148 $ 0.00011148 $ 0.00011148 Текуща цена: $ 0.00017346 $ 0.00017346 $ 0.00017346 Научете повече за цената на Cryfi (CRYFI)

Токеномика на Cryfi (CRYFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cryfi (CRYFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRYFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRYFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRYFI, разгледайте цената в реално време на токените CRYFI!

