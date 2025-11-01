БорсаDEX+
Цената в реално време на Crumbcat днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CRUMB към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CRUMB в MEXC сега.

Повече за CRUMB

CRUMBценова информация

Какво представлява CRUMB

Официален уебсайт на CRUMB

Токеномика на CRUMB

CRUMB ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Crumbcat Лого

Crumbcat цена (CRUMB)

Не се намира в списъка

1 CRUMB към USD - цена в реално време:

$0.00054228
$0.00054228$0.00054228
-2.20%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
USD
Crumbcat (CRUMB) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:19:28 (UTC+8)

Информация за цената за Crumbcat (CRUMB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00263437
$ 0.00263437$ 0.00263437

$ 0
$ 0$ 0

-0.59%

-2.25%

-26.08%

-26.08%

Цената в реално време за Crumbcat (CRUMB) е--. През последните 24 часа CRUMB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRUMB е $ 0.00263437, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRUMB има промяна от -0.59% за последния час, -2.25% за 24 часа и -26.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Crumbcat (CRUMB)

$ 542.02K
$ 542.02K$ 542.02K

--
----

$ 542.02K
$ 542.02K$ 542.02K

999.51M
999.51M 999.51M

999,508,195.851163
999,508,195.851163 999,508,195.851163

Текущата пазарна капитализация на Crumbcat е $ 542.02K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CRUMB е 999.51M, като общото предлагане е 999508195.851163. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 542.02K.

История на цените за Crumbcat (CRUMB) USD

През днешния ден промяната в цената на Crumbcat към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Crumbcat към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Crumbcat към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Crumbcat към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-2.25%
30 дни$ 0+132.23%
60 дни$ 0-18.54%
90 дни$ 0--

Какво е Crumbcat (CRUMB)

CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.

At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.

Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.

Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.

So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Crumbcat (CRUMB) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Crumbcat (USD)

Колко ще струва Crumbcat (CRUMB) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Crumbcat (CRUMB) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Crumbcat.

Проверете прогнозата за цената за Crumbcat сега!

CRUMB към местни валути

Токеномика на Crumbcat (CRUMB)

Разбирането на токеномиката на Crumbcat (CRUMB) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CRUMB сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Crumbcat (CRUMB)

Колко струва Crumbcat (CRUMB) днес?
Цената в реално време на CRUMB в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CRUMB към USD?
Текущата цена на CRUMB към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Crumbcat?
Пазарната капитализация за CRUMB е $ 542.02K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CRUMB?
Циркулиращото предлагане на CRUMB е 999.51M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CRUMB?
CRUMB постигна ATH цена от 0.00263437 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CRUMB?
CRUMB достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на CRUMB?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CRUMB е -- USD.
Ще се повиши ли CRUMB тази година?
CRUMB може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CRUMB за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:19:28 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Crumbcat (CRUMB)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

