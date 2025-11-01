Информация за цената за Crumbcat (CRUMB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00263437$ 0.00263437 $ 0.00263437 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.59% Промяна на цената (1д) -2.25% Промяна на цената (7д) -26.08% Промяна на цената (7д) -26.08%

Цената в реално време за Crumbcat (CRUMB) е--. През последните 24 часа CRUMB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRUMB е $ 0.00263437, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRUMB има промяна от -0.59% за последния час, -2.25% за 24 часа и -26.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Crumbcat (CRUMB)

Пазарна капитализация $ 542.02K$ 542.02K $ 542.02K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 542.02K$ 542.02K $ 542.02K Циркулиращо предлагане 999.51M 999.51M 999.51M Общо предлагане 999,508,195.851163 999,508,195.851163 999,508,195.851163

Текущата пазарна капитализация на Crumbcat е $ 542.02K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CRUMB е 999.51M, като общото предлагане е 999508195.851163. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 542.02K.