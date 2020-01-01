Токеномика на CROY AI (CROY) Открийте ключова информация за CROY AI (CROY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CROY AI (CROY) CROY Tools is dedicated to enhancing the safety and effectiveness of trading in the crypto trenches with a suite of innovative utilities. Our flagship offering is an AI agent designed for on-chain analysis, specifically targeting newly migrated or pre-migration coins with market caps starting at $20k. The blockchain ecosystem, particularly in the trenches of emerging tokens, is rife with both opportunity and risk. As traders sift through thousands of projects, the need for tools that provide clear, actionable insights has never been greater. CROY was built to fill this gap, offering traders the guidance and support they need to thrive. Our mission is to make trading safer, more informed, and more community-driven. With tools like the CROY AI Agent, blacklists for scams and copycat projects, and a growing ecosystem of analytics and dashboards, we aim to empower traders to navigate the trenches with confidence. Официален уебсайт: https://croy.app/ Бяла книга: https://docs.croy.app/ Купете CROY сега!

Токеномика и анализ на цената за CROY AI (CROY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CROY AI (CROY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.03K $ 18.03K $ 18.03K Общо предлагане: $ 959.67M $ 959.67M $ 959.67M Циркулиращо предлагане: $ 920.98M $ 920.98M $ 920.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.79K $ 18.79K $ 18.79K Рекорд за всички времена: $ 0.00815994 $ 0.00815994 $ 0.00815994 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0000163 $ 0.0000163 $ 0.0000163 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на CROY AI (CROY)

Токеномика на CROY AI (CROY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CROY AI (CROY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CROY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CROY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CROY, разгледайте цената в реално време на токените CROY!

Прогноза за цената за CROY Искате ли да знаете какъв път може да поеме CROY? Нашата страница за прогноза за цената CROY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CROY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!