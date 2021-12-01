Токеномика на CrowdSwap (CROWD) Открийте ключова информация за CrowdSwap (CROWD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CrowdSwap (CROWD) CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process. Официален уебсайт: https://crowdswap.org/ Бяла книга: http://crowdswap.org/wp-content/uploads/2021/12/Whitepaper20210403_EN_V1.1_Final.pdf

Токеномика и анализ на цената за CrowdSwap (CROWD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CrowdSwap (CROWD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 619.50K $ 619.50K $ 619.50K Общо предлагане: $ 609.00M $ 609.00M $ 609.00M Циркулиращо предлагане: $ 358.48M $ 358.48M $ 358.48M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Рекорд за всички времена: $ 0.302311 $ 0.302311 $ 0.302311 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00172812 $ 0.00172812 $ 0.00172812 Научете повече за цената на CrowdSwap (CROWD)

Токеномика на CrowdSwap (CROWD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CrowdSwap (CROWD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CROWD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CROWD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CROWD, разгледайте цената в реално време на токените CROWD!

Прогноза за цената за CROWD Искате ли да знаете какъв път може да поеме CROWD? Нашата страница за прогноза за цената CROWD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

