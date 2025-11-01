Информация за цената за CrowdStrike xStock (CRWDX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 537.12 $ 537.12 $ 537.12 24-часов нисък $ 548.9 $ 548.9 $ 548.9 24-часов висок 24-часов нисък $ 537.12$ 537.12 $ 537.12 24-часов висок $ 548.9$ 548.9 $ 548.9 Рекорд за всички времена $ 555.0$ 555.0 $ 555.0 Най-ниска цена $ 403.98$ 403.98 $ 403.98 Промяна на цената (1ч) +0.11% Промяна на цената (1д) +0.80% Промяна на цената (7д) +3.47% Промяна на цената (7д) +3.47%

Цената в реално време за CrowdStrike xStock (CRWDX) е$542.57. През последните 24 часа CRWDX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 537.12 до най-висока стойност $ 548.9, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRWDX е $ 555.0, а най-ниската цена за всички времена е $ 403.98.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRWDX има промяна от +0.11% за последния час, +0.80% за 24 часа и +3.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CrowdStrike xStock (CRWDX)

Пазарна капитализация $ 240.63K$ 240.63K $ 240.63K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.46M$ 11.46M $ 11.46M Циркулиращо предлагане 443.50 443.50 443.50 Общо предлагане 21,120.0 21,120.0 21,120.0

Текущата пазарна капитализация на CrowdStrike xStock е $ 240.63K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CRWDX е 443.50, като общото предлагане е 21120.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.46M.