Информация за цената за CROTCH (CROTCH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00556156 $ 0.00556156 $ 0.00556156 24-часов нисък $ 0.00606195 $ 0.00606195 $ 0.00606195 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00556156$ 0.00556156 $ 0.00556156 24-часов висок $ 0.00606195$ 0.00606195 $ 0.00606195 Рекорд за всички времена $ 0.01267094$ 0.01267094 $ 0.01267094 Най-ниска цена $ 0.00536047$ 0.00536047 $ 0.00536047 Промяна на цената (1ч) -1.03% Промяна на цената (1д) -6.87% Промяна на цената (7д) -16.23% Промяна на цената (7д) -16.23%

Цената в реално време за CROTCH (CROTCH) е$0.00550417. През последните 24 часа CROTCH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00556156 до най-висока стойност $ 0.00606195, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CROTCH е $ 0.01267094, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00536047.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CROTCH има промяна от -1.03% за последния час, -6.87% за 24 часа и -16.23% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CROTCH (CROTCH)

Пазарна капитализация $ 389.27K$ 389.27K $ 389.27K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Циркулиращо предлагане 70.72M 70.72M 70.72M Общо предлагане 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на CROTCH е $ 389.27K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CROTCH е 70.72M, като общото предлагане е 400000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.20M.