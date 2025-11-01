БорсаDEX+
Цената в реално време на Cronos Legends днес е 126.19 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CLG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CLG в MEXC сега.

Cronos Legends цена (CLG)

1 CLG към USD - цена в реално време:

$126.19
$126.19
+4.90%1D
Cronos Legends (CLG) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:29:57 (UTC+8)

Информация за цената за Cronos Legends (CLG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 120.23
$ 120.23
24-часов нисък
$ 128.29
$ 128.29
24-часов висок

$ 120.23
$ 120.23

$ 128.29
$ 128.29

$ 474.6
$ 474.6

$ 52.75
$ 52.75

-1.27%

+4.95%

+15.91%

+15.91%

Цената в реално време за Cronos Legends (CLG) е$126.19. През последните 24 часа CLG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 120.23 до най-висока стойност $ 128.29, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CLG е $ 474.6, а най-ниската цена за всички времена е $ 52.75.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CLG има промяна от -1.27% за последния час, +4.95% за 24 часа и +15.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cronos Legends (CLG)

$ 41.55K
$ 41.55K

--
----

$ 60.31K
$ 60.31K

329.26
329.26

477.9525
477.9525

Текущата пазарна капитализация на Cronos Legends е $ 41.55K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CLG е 329.26, като общото предлагане е 477.9525. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 60.31K.

История на цените за Cronos Legends (CLG) USD

През днешния ден промяната в цената на Cronos Legends към USD беше $ +5.95.
През последните 30 дни промяната в цената на Cronos Legends към USD беше $ +29.1825101150.
През последните 60 дни промяната в цената на Cronos Legends към USD беше $ -74.1197155400.
През последните 90 дни промяната в цената на Cronos Legends към USD беше $ -279.8231372274588.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +5.95+4.95%
30 дни$ +29.1825101150+23.13%
60 дни$ -74.1197155400-58.73%
90 дни$ -279.8231372274588-68.91%

Какво е Cronos Legends (CLG)

Cronos Legends ($CLG) is a community-driven Web3 project on the Cronos chain, combining storytelling, NFTs, and interactive gameplay. At the heart of the Cronos Legends ecosystem lies $CLG, the native token that powers all core features — from accessing exclusive NFT collections to earning rewards in competitive battlegrounds.

Cronos Legends centers around three main factions — the Cronos Guardians, the Chaos Horde, and the mystical Trinari — each with its own lore, characters, and collectible NFT sets. $CLG is the lifeblood of this world, enabling players to engage, stake, and shape the evolving narrative through community decisions.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Cronos Legends (USD)

Колко ще струва Cronos Legends (CLG) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Cronos Legends (CLG) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Cronos Legends.

Проверете прогнозата за цената за Cronos Legends сега!

CLG към местни валути

Токеномика на Cronos Legends (CLG)

Разбирането на токеномиката на Cronos Legends (CLG) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CLG сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Cronos Legends (CLG)

Колко струва Cronos Legends (CLG) днес?
Цената в реално време на CLG в USD е 126.19 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CLG към USD?
Текущата цена на CLG към USD е $ 126.19. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Cronos Legends?
Пазарната капитализация за CLG е $ 41.55K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CLG?
Циркулиращото предлагане на CLG е 329.26 USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CLG?
CLG постигна ATH цена от 474.6 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CLG?
CLG достигна ATL цена от 52.75 USD.
Какъв е обемът на търговията на CLG?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CLG е -- USD.
Ще се повиши ли CLG тази година?
CLG може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CLG за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:29:57 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Cronos Legends (CLG)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

