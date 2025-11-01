Информация за цената за Cronos Legends (CLG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 120.23 $ 120.23 $ 120.23 24-часов нисък $ 128.29 $ 128.29 $ 128.29 24-часов висок 24-часов нисък $ 120.23$ 120.23 $ 120.23 24-часов висок $ 128.29$ 128.29 $ 128.29 Рекорд за всички времена $ 474.6$ 474.6 $ 474.6 Най-ниска цена $ 52.75$ 52.75 $ 52.75 Промяна на цената (1ч) -1.27% Промяна на цената (1д) +4.95% Промяна на цената (7д) +15.91% Промяна на цената (7д) +15.91%

Цената в реално време за Cronos Legends (CLG) е$126.19. През последните 24 часа CLG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 120.23 до най-висока стойност $ 128.29, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CLG е $ 474.6, а най-ниската цена за всички времена е $ 52.75.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CLG има промяна от -1.27% за последния час, +4.95% за 24 часа и +15.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cronos Legends (CLG)

Пазарна капитализация $ 41.55K$ 41.55K $ 41.55K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 60.31K$ 60.31K $ 60.31K Циркулиращо предлагане 329.26 329.26 329.26 Общо предлагане 477.9525 477.9525 477.9525

Текущата пазарна капитализация на Cronos Legends е $ 41.55K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CLG е 329.26, като общото предлагане е 477.9525. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 60.31K.