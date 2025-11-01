Информация за цената за Crome (CROME) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00922268 $ 0.00922268 $ 0.00922268 24-часов нисък $ 0.00942448 $ 0.00942448 $ 0.00942448 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00922268$ 0.00922268 $ 0.00922268 24-часов висок $ 0.00942448$ 0.00942448 $ 0.00942448 Рекорд за всички времена $ 0.322876$ 0.322876 $ 0.322876 Най-ниска цена $ 0.00907856$ 0.00907856 $ 0.00907856 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.30% Промяна на цената (7д) +0.88% Промяна на цената (7д) +0.88%

Цената в реално време за Crome (CROME) е$0.00934278. През последните 24 часа CROME се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00922268 до най-висока стойност $ 0.00942448, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CROME е $ 0.322876, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00907856.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CROME има промяна от -- за последния час, +1.30% за 24 часа и +0.88% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Crome (CROME)

Пазарна капитализация $ 9.34K$ 9.34K $ 9.34K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.34K$ 9.34K $ 9.34K Циркулиращо предлагане 1.00M 1.00M 1.00M Общо предлагане 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Crome е $ 9.34K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CROME е 1.00M, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.34K.